Денис Мантуров отчитался Владимиру Путину о работе Фонда развития промышленности
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров доложил президенту Владимиру Путину, что, благодаря Фонду развития промышленности, поддержку получили 268 проектов малого и среднего бизнеса. В будущем планируется реализация еще 780 проектов благодаря этому фонду, проекты будут нацелены на импортозамещение.
19 января в Ново-Огарёво Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, на встрече с президентом России, отчитался о результатах работы Фонда развития промышленности. Согласно его данным, реализовано 35 проектов в сфере импортозамещения, всего фонд поддержал 268 проектов, общая сумма инвестиций составила 250 млрд. рублей. Существует региональная сеть подобных фондов, на данный момент уже создано 40 штук.
Министр доложил о росте уровня внутренней торговли на 1% за прошлый год, это хороший показатель, если учитывать падение в 2015 году на 10% и в 2016 на 4,6%. Несырьевой экспорт вырос на 19%.
19 января в Ново-Огарёво Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, на встрече с президентом России, отчитался о результатах работы Фонда развития промышленности. Согласно его данным, реализовано 35 проектов в сфере импортозамещения, всего фонд поддержал 268 проектов, общая сумма инвестиций составила 250 млрд. рублей. Существует региональная сеть подобных фондов, на данный момент уже создано 40 штук.
Министр доложил о росте уровня внутренней торговли на 1% за прошлый год, это хороший показатель, если учитывать падение в 2015 году на 10% и в 2016 на 4,6%. Несырьевой экспорт вырос на 19%.
Автор: Северов Андрей