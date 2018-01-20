Разработчик: Чеченская Mylistory «наступает на пятки Instagram»
Разработчик Магомед Эсханов рассказал, что чеченская социальная сеть Mylistory «наступает на пятки Instagram». По словам специалиста, в социальной сети за короткий период зарегистрировалось более 100 тысяч пользователей.
В настоящее время приложение социальной сети доступно в магазинах Google Play и App Store. Его презентация состоялась в сентябре минувшего года. По словам Эсханова, разработка приложения заняла несколько месяцев. Специалисты хотели сделать оригинальный продукт, имеющий ряд отличий от западного аналога.
«Сейчас мы готовы принимать пользователей до шестизначных цифр. В будущем планируется ввести встроенные рекламные платформы и другие виджеты, которые сейчас использует Instagram», - рассказал Эсханов.
В настоящее время приложение социальной сети доступно в магазинах Google Play и App Store. Его презентация состоялась в сентябре минувшего года. По словам Эсханова, разработка приложения заняла несколько месяцев. Специалисты хотели сделать оригинальный продукт, имеющий ряд отличий от западного аналога.
«Сейчас мы готовы принимать пользователей до шестизначных цифр. В будущем планируется ввести встроенные рекламные платформы и другие виджеты, которые сейчас использует Instagram», - рассказал Эсханов.
Автор: Махов Артем