СМИ: Анджелина Джоли завела роман с рэпером из Камбоджи
Анджелина Джоли встречается с рэпером, режиссером и продюсером из Камбоджи. С 38-летним Прачем Ли ближе они познакомились на съемках документального фильма «Сначала они убили моего отца».
О романе Джоли слухи ходят давно. СМИ писали, что актриса якобы встречается с «миллиардером-филантропом с Ближнего Востока», и им оказался Ли. Они познакомились через общую подругу и позднее сблизились на съемках. Периодика свидетельствует о том, что Джоли традиционно познакомила возлюбленного со всеми детьми, они проводят много времени вместе и так далее, но официального подтверждения этой информации нет.
Стоит сказать, что Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались больше года назад, но до сих пор так официально и не оформили свой развод.
О романе Джоли слухи ходят давно. СМИ писали, что актриса якобы встречается с «миллиардером-филантропом с Ближнего Востока», и им оказался Ли. Они познакомились через общую подругу и позднее сблизились на съемках. Периодика свидетельствует о том, что Джоли традиционно познакомила возлюбленного со всеми детьми, они проводят много времени вместе и так далее, но официального подтверждения этой информации нет.
Стоит сказать, что Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались больше года назад, но до сих пор так официально и не оформили свой развод.
Автор: Вера Антонова