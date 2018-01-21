В России подорожала аренда 1-комнатных квартир
Сайтом Domofond.ru проводились исследования изменения стоимости аренды 1-комнатных квартир в разных уголках Российской Федерации. В большинстве регионов цены поднялись. Самым большим повышением цен на аренду 1-комнатных квартир отличилась Республика Саха.
Сайт объявлений Domofond.ru провел исследования изменения стоимости аренды 1-комнатных квартир в разных уголках России. Как выяснилось, цены на данные услуги увеличились на 1,4%.
В исследованиях участвовали 79 отечественных регионов, цены учитывались те, которые указывали арендодатели в предложениях за последний квартал прошлого года.
В 59 регионах арендные цены поползли вверх, а в 19 регионах, наоборот, опустились.
Наиболее ощутимое повышение цен на 14% произошло в Республике Саха. На втором месте Башкортостан, где рост составил 8%. Близко по показателям расположилась Кабардино-Балкария – 7,6%.
В список регионов, где цены на 1-комнатные квартиры упали, вошли: Калужская область, где цены снизились на 5,4%, Воронежская со спадом в 5,2% , Ямало-Ненецкий округ с показателем минус 4,3%.
Что касается Москвы, то на момент исследования такую квартиру можно было снять за 34 700 рублей, то есть за год цена поднялась на 4,3%.
Отмечается, что значительная часть арендных отношений в России находится в тени.
Сайт объявлений Domofond.ru провел исследования изменения стоимости аренды 1-комнатных квартир в разных уголках России. Как выяснилось, цены на данные услуги увеличились на 1,4%.
В исследованиях участвовали 79 отечественных регионов, цены учитывались те, которые указывали арендодатели в предложениях за последний квартал прошлого года.
В 59 регионах арендные цены поползли вверх, а в 19 регионах, наоборот, опустились.
Наиболее ощутимое повышение цен на 14% произошло в Республике Саха. На втором месте Башкортостан, где рост составил 8%. Близко по показателям расположилась Кабардино-Балкария – 7,6%.
В список регионов, где цены на 1-комнатные квартиры упали, вошли: Калужская область, где цены снизились на 5,4%, Воронежская со спадом в 5,2% , Ямало-Ненецкий округ с показателем минус 4,3%.
Что касается Москвы, то на момент исследования такую квартиру можно было снять за 34 700 рублей, то есть за год цена поднялась на 4,3%.
Отмечается, что значительная часть арендных отношений в России находится в тени.
Автор: Страхова Дарья