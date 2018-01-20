Найдены первые осколки рухнувшего около Детройта метеорита
Исследователи из США обнаружили фрагменты метеорита, упавшего рядом с Детройтом. По информации от специалистов, несколько сегментов небесного тела находились у озера в Гамбурге.
«Данный экземпляр является впечатляющим, так как метеорит двигался с большой скоростью. Кроме того, сам объект упал достаточно быстро благодаря округлой форме. Вероятнее всего, он откололся от более крупного небесного тела, так как на одной из стороны были характерные потертости», - рассказал Роберт Уордом из Университета космических исследований в Аризоне.
По словам специалистов, объект не представлял никакой опасности для землян, однако его падение свидетельствует о том, что даже мелкие небесные тела могут достигать поверхности планеты, проходя сквозь озоновый слой.
«Данный экземпляр является впечатляющим, так как метеорит двигался с большой скоростью. Кроме того, сам объект упал достаточно быстро благодаря округлой форме. Вероятнее всего, он откололся от более крупного небесного тела, так как на одной из стороны были характерные потертости», - рассказал Роберт Уордом из Университета космических исследований в Аризоне.
По словам специалистов, объект не представлял никакой опасности для землян, однако его падение свидетельствует о том, что даже мелкие небесные тела могут достигать поверхности планеты, проходя сквозь озоновый слой.
Автор: Махов Артем