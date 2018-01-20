В Сочи шторм размыл набережную Олимпийского парка
В Сочи в результате сильного шторма повреждена часть набережной возле Олимпийского парка. Ее не успели отремонтировать от предыдущего шторма.
Как сообщили в мэрии, пострадала брусчатка, растения и ограждения. Специалисты подсчитывают нанесенный ущерб. Смыло примерно 30 метров набережной. До последнего шторма она ремонтировалась от предыдущего стихийного бедствия.
Как сообщили в мэрии, пострадала брусчатка, растения и ограждения. Специалисты подсчитывают нанесенный ущерб. Смыло примерно 30 метров набережной. До последнего шторма она ремонтировалась от предыдущего стихийного бедствия.
Автор: Северов Андрей