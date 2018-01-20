Во Франции скончался шеф-повар и ресторатор Поль Бокюз
Во Франции умер известнейший повар и основоположник «новой французской кухни», которая менее калорийна, чем обычная. Поль Бокюз умер в возрасте 91 года. Печальную новость в Сети сообщил Жерар Колон, министр внутренних дел страны.
Бокюз умер в том городе, где родился, Колонь-о-Мон-д'Ор. С самого детства он учился кулинарии и стал знаменитым на весь мир в 80-х годах. Министр внутренних дел Франции очень хорошо знал кулинара, так как не один год был мэром этого города в центре Франции.
Известно, что в последнее десятилетие Бокюз сильно болел. В 2005 году ему сделали операцию по тройному шунтированию сердца. Тем временем французские СМИ писали, что он страдал болезнью Паркинсона.
Бокюз умер в том городе, где родился, Колонь-о-Мон-д'Ор. С самого детства он учился кулинарии и стал знаменитым на весь мир в 80-х годах. Министр внутренних дел Франции очень хорошо знал кулинара, так как не один год был мэром этого города в центре Франции.
Известно, что в последнее десятилетие Бокюз сильно болел. В 2005 году ему сделали операцию по тройному шунтированию сердца. Тем временем французские СМИ писали, что он страдал болезнью Паркинсона.
Автор: Вера Антонова