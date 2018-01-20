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Умер американский рэпер Фредо Сантана
В США умер известный рэпер Фредо Сантана. Его настоящее имя Деррик Коулман и знаменитости было всего 27.

Умер американский рэпер Фредо Сантана

Трагическое известие в Instagram опубликовал друг и продюсер рэпера Максо Крим. Новость о смерти знаменитости также подтвердили и другие музыканты, среди которых рэпер Дрек.

Никаких деталей и причин смерти пока неизвестны. СМИ писали лишь то, что в последнее время здоровье 27-летнего Коулмана стало ухудшаться. В октябре его госпитализировали с печеночной недостаточностью. После этого он собирался обратиться в клинику для прохождения курса лечения от наркозависимости.
Автор: Вера Антонова
Вчера, 20:32
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