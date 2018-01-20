В Петрозаводске в аварии с двумя автобусами пострадали шесть человек
В Петрозаводске случилась серьезная авария с двумя автобусами. Местные СМИ пишут, что в результате ДТП пострадали шесть человек.
Источник в экстренных службах Петрозаводска предоставил информацию о ДТП. В городе столкнулись два рейсовых ПАЗа. Всего шестеро пострадавших. О погибших речи не идет. Сведения об инциденте уточняются, полиция выясняет детали.
Источник в экстренных службах Петрозаводска предоставил информацию о ДТП. В городе столкнулись два рейсовых ПАЗа. Всего шестеро пострадавших. О погибших речи не идет. Сведения об инциденте уточняются, полиция выясняет детали.
Автор: Вера Антонова