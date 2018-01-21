L'Oreal будет тестировать косметику для китайцев на искусственно выращенной коже
L'Oreal будет тестировать косметику для китайцев на специально искусственно выращенной коже. Ее собираются «реконструировать» из донорских клеток, а затем испытать все новинки для Поднебесной.
Стоит сказать, что кожа людей из Европы и Азии очень разная, поэтому специально для рынка КНР лидер индустрии красоты собирается провести такие эксперименты. Исследователи уже начали работу над искусственной кожей, чтобы добиться своей цели, а именно «подогнать» косметику под среднестатистического жителя КНР.
L'Oreal – первая в мире косметическая компания, которая стала в лабораторных условиях разрабатывать кожу из клеток доноров. Аналитики говорят, что рынок Китая самый быстрорастущий и по этой причине L'Oreal хочет идти в ногу со временем, не обделяя азиатских клиентов.
По прогнозам, к 2021 году L'Oreal добьется в Китае объема продаж в размере 40 миллиардов долларов, оставив США позади.
Стоит сказать, что кожа людей из Европы и Азии очень разная, поэтому специально для рынка КНР лидер индустрии красоты собирается провести такие эксперименты. Исследователи уже начали работу над искусственной кожей, чтобы добиться своей цели, а именно «подогнать» косметику под среднестатистического жителя КНР.
L'Oreal – первая в мире косметическая компания, которая стала в лабораторных условиях разрабатывать кожу из клеток доноров. Аналитики говорят, что рынок Китая самый быстрорастущий и по этой причине L'Oreal хочет идти в ногу со временем, не обделяя азиатских клиентов.
По прогнозам, к 2021 году L'Oreal добьется в Китае объема продаж в размере 40 миллиардов долларов, оставив США позади.
Автор: Вера Антонова