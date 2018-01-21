Часы-трансформер Shell поступили в продажу
Компания Shell объявила о старте продаж своего нового устройства – уникальных смарт-часов. Их изюминка в том, что они способны перевоплощаться в смартфон.
Эти первые такие часы от Shell, которые умеют трансформироваться. На первый взгляд они выглядят очень традиционно. Если нужно использовать их как телефон, стоит просто вынуть экран из крепления, нажав на специальный фиксатор. Несмотря на свои скромные размеры, гаджет Shell станет полноценным конкурентом другим устройствам, так как он водонепроницаем, осуществляет фотосъемку и видеосъемку, поддерживает GPS, GSM, Bluetooth и Wi-Fi.
Эти первые такие часы от Shell, которые умеют трансформироваться. На первый взгляд они выглядят очень традиционно. Если нужно использовать их как телефон, стоит просто вынуть экран из крепления, нажав на специальный фиксатор. Несмотря на свои скромные размеры, гаджет Shell станет полноценным конкурентом другим устройствам, так как он водонепроницаем, осуществляет фотосъемку и видеосъемку, поддерживает GPS, GSM, Bluetooth и Wi-Fi.
Автор: Вера Антонова