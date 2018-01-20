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Учёные изобрели "электронную кожу" для виртуальной реальности
Журнал Science Advanced рассказал об исследовании новой технологии «электронная кожа». Эта разработка принадлежит дрезденским ученым, которые придумали особенный датчик магнитного поля. Первая особенность его состоит в том, что он очень тонкий, а вторая – позволяет совершенствовать технологии виртуальной реальности.

Учёные изобрели "электронную кожу" для виртуальной реальности


Журнал Science Advanced объявил об исследовании новой технологии «электронная кожа», которой занимаются исследователи из Дрездена.

Сегодняшние технологии виртуальной и дополненной реальности несовершенны, так как требуют много приспособлений и не могут точно передавать мелкие движения. Для их оптимизации дрезденские изобретатели решили в основу разработки положить магнитные поля. На вид изобретение – это пленка с датчиком внутри, причем толщина всего прибора в два раза тоньше пищевой пленки - 3,5 микрометра. Датчиком служат спиновые клапаны, которые подвержены гигантскому магнетосопротивлению. Теперь появилась возможность распознавать напряжение и направление, что очень выгодно может сказаться на управлении объектами виртуальной реальности.

Чтоб представить достижения новой разработки, учёные провели два эксперимента. Первый – прибор крепился в районе запястья, и когда к нему подносили палец с магнитом, то появлялись виртуальные кнопки. Второй – датчик был прикреплён к ладони, поворачивая руку, появлялась возможность увеличивать или уменьшать яркость экрана.

Дальнейшая работа с этим изобретением может быть полезна в таких сферах, как спорт, игры, робототехника и др.
Автор: Страхова Дарья
Вчера, 20:25
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