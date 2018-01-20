Компания VW представит на Парижском автосалоне компактный кроссовер T-Cross
Возможно, на Парижском автосалоне компания VW представит компактный кроссовер T-Cross. Скорее всего, новая модель будет построена на платформе MQB.
По данным британского журнала AutoExpress, модель T-Cross станет продолжением идей, которые были в концепте T-Cross Breeze, скорее всего, продажи начнутся к концу года. Никакой официальной информации пока нету.
Предположительно, T-Cross получит платформу MQB, на которой также построен последний Polo, моторы будут как на бензине, так и на дизеле, возможен трехцилиндровый литровый мотор, мощностью 75-115 л.с., коробка - шестиступенчатый робот или механика. Конкурентами являются Peugeot 2008, а также Nissan Juke.
По данным британского журнала AutoExpress, модель T-Cross станет продолжением идей, которые были в концепте T-Cross Breeze, скорее всего, продажи начнутся к концу года. Никакой официальной информации пока нету.
Предположительно, T-Cross получит платформу MQB, на которой также построен последний Polo, моторы будут как на бензине, так и на дизеле, возможен трехцилиндровый литровый мотор, мощностью 75-115 л.с., коробка - шестиступенчатый робот или механика. Конкурентами являются Peugeot 2008, а также Nissan Juke.
Автор: Северов Андрей