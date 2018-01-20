В России правительство одобрило проект по регулированию работы коллекторов
Российское правительство одобрило ряд изменений в Кодекс об административных правонарушениях касательно деятельности коллекторов. Информация об этом опубликована на сайте Кабмина в Интернете.
В частности закон регламентирует возможность проведения административных расследований по факту правонарушений в области защиты прав физлиц во время их деятельности по возврату займов до того момента, пока материалы не направляются в суд. Эксперты говорят, что поправки позволят эффективнее расследовать нарушения, допущенные коллекторами в данной сфере.
Законопроект рассматривался правительством 25 декабря 2017 года. 18 января 2018 года в Кабмине его обсудили повторно и рекомендовали к обсуждению в Госдуме.
В частности закон регламентирует возможность проведения административных расследований по факту правонарушений в области защиты прав физлиц во время их деятельности по возврату займов до того момента, пока материалы не направляются в суд. Эксперты говорят, что поправки позволят эффективнее расследовать нарушения, допущенные коллекторами в данной сфере.
Законопроект рассматривался правительством 25 декабря 2017 года. 18 января 2018 года в Кабмине его обсудили повторно и рекомендовали к обсуждению в Госдуме.
Автор: Вера Антонова