В США вышел фильм, смонтированный из записей видеорегистраторов российских водителей
Американцам покажут фильм, созданный из записей с видеорегистраторов российских автомобилистов. Режиссером картины выступил Дмитрий Калашников.
Сообщается, что американские критики к фильму «Дорога» отнеслись доброжелательно, с пониманием и даже посмеялись над некоторыми абсурдными ситуациями, которые могут случиться в России на дороге. С точки зрения художественной составляющей, «Дорога» - уникальная возможность для жителей США дотронуться к «русскому характеру и его колориту», считают создатели.
Сообщается, что американские критики к фильму «Дорога» отнеслись доброжелательно, с пониманием и даже посмеялись над некоторыми абсурдными ситуациями, которые могут случиться в России на дороге. С точки зрения художественной составляющей, «Дорога» - уникальная возможность для жителей США дотронуться к «русскому характеру и его колориту», считают создатели.
Автор: Вера Антонова