Издание Fortune назвало Apple самой любимой компанией мира
Издание Fortune обнародовала свой рейтинг самых любимых пользователями компаний мира. 11-й раз подряд рейтинг возглавляет компания Applе.
Второе место второй раз подряд занимает Amazon, на третьем месте Alphabet, которая находится под крылом Google. Microsoft заняла седьмую позицию, а Facebook на 12-й строчке.
Второе место второй раз подряд занимает Amazon, на третьем месте Alphabet, которая находится под крылом Google. Microsoft заняла седьмую позицию, а Facebook на 12-й строчке.
Автор: Северов Андрей