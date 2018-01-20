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Ученые из Мэрилендского Университета доказали возможность заражения гриппом при дыхании
Ученые из Мэрилендского Университета выяснили, что для распространения гриппа в воздухе достаточно простого дыхания больного. После выдыхания частицы вируса оставались активны еще несколько часов.

Ученые из Мэрилендского Университета доказали возможность заражения гриппом при дыхании


Раньше считали, что для заражения другого человека гриппом должна присутствовать мокрота, которая попадает в воздух при чихании или кашле. Новые исследования показали, что для распространения вируса зараженному человеку достаточно просто дышать. Изучение 142 человек, больных гриппом, показали, что наибольшее количество частиц появлялось в первые несколько дней.

При дыхании вирус сохраняется в воздухе еще несколько часов. За участниками исследования следили в течении трех дней после появления первых симптомов, брались анализы самих пациентов и пробы воздуха. В половине образцов были обнаружены частицы вируса.
Автор: Северов Андрей
Вчера, 21:35
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