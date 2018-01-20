Ученые из Мэрилендского Университета доказали возможность заражения гриппом при дыхании
Ученые из Мэрилендского Университета выяснили, что для распространения гриппа в воздухе достаточно простого дыхания больного. После выдыхания частицы вируса оставались активны еще несколько часов.
Раньше считали, что для заражения другого человека гриппом должна присутствовать мокрота, которая попадает в воздух при чихании или кашле. Новые исследования показали, что для распространения вируса зараженному человеку достаточно просто дышать. Изучение 142 человек, больных гриппом, показали, что наибольшее количество частиц появлялось в первые несколько дней.
При дыхании вирус сохраняется в воздухе еще несколько часов. За участниками исследования следили в течении трех дней после появления первых симптомов, брались анализы самих пациентов и пробы воздуха. В половине образцов были обнаружены частицы вируса.
Раньше считали, что для заражения другого человека гриппом должна присутствовать мокрота, которая попадает в воздух при чихании или кашле. Новые исследования показали, что для распространения вируса зараженному человеку достаточно просто дышать. Изучение 142 человек, больных гриппом, показали, что наибольшее количество частиц появлялось в первые несколько дней.
При дыхании вирус сохраняется в воздухе еще несколько часов. За участниками исследования следили в течении трех дней после появления первых симптомов, брались анализы самих пациентов и пробы воздуха. В половине образцов были обнаружены частицы вируса.
Автор: Северов Андрей