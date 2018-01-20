Вооруженные силы Турции начали операцию против курдов в Афинах и применили авиацию
Вооруженные силы Турции объявили о начале операции против курдов в сирийском городе Афины. Турция уже применила ВВС в этой операции, самолеты произвели бомбардировки окрестностей Афин.
Операция называется «Оливковая ветвь». Турецкие военные применяют артиллерию и авиацию для уничтожения курдских военных формирований в Афинах и его окрестностях. Руководство заявляет, что их действия были предприняты в ответ на провокации со стороны курдов и, таким образом, они реализуют право на оборону. Серьезных потерь курды не понесли.
Турецкие военные на границе с Сирией приведены в режим повышенной боеготовности. Эрдоган объявил, что началась операция против террористов.
Операция называется «Оливковая ветвь». Турецкие военные применяют артиллерию и авиацию для уничтожения курдских военных формирований в Афинах и его окрестностях. Руководство заявляет, что их действия были предприняты в ответ на провокации со стороны курдов и, таким образом, они реализуют право на оборону. Серьезных потерь курды не понесли.
Турецкие военные на границе с Сирией приведены в режим повышенной боеготовности. Эрдоган объявил, что началась операция против террористов.
Автор: Северов Андрей