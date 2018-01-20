В Москве пьяный мужчина украл и убил обезьяну своей знакомой
В сМоскве мужчина, после распития спиртных напитков, украл и убил обезьяну, которая принадлежала его знакомой. Подозреваемый был пойман, продолжаются следственные действия.
2 января мужчина, употребив алкоголь со своей знакомой, выкрал и сильно избил ее обезьяну, которая от полученных повреждений скончалась, преступление произошло в квартире. Животное было породы золотой мангобей.
В ходе розыскных мероприятий подозреваемый был задержан, мужчина уже был ранее судим за избиения потерпевших.
2 января мужчина, употребив алкоголь со своей знакомой, выкрал и сильно избил ее обезьяну, которая от полученных повреждений скончалась, преступление произошло в квартире. Животное было породы золотой мангобей.
В ходе розыскных мероприятий подозреваемый был задержан, мужчина уже был ранее судим за избиения потерпевших.
Автор: Северов Андрей