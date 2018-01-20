Новая OS Fuchsia от Google заменит в перспективе Android и Chrome OS
Google готовит замену своим операционным системам Android и Chrome OS. Новая ОС называется Fuchsia OS и может работать практически на любом мобильном устройстве гораздо быстрее старых «операционок».
В ближайшие годы компания Google выпустит новую операционную систему, которая заменит Android и Chrome OS. Первый практически исчерпал свой потенциал развития, а второй - может устанавливаться только на хромбуки.
В конце 2017 года стала доступна альфа-версия Fuchsia OS, многие стали ее тестировать. Начали появляться первые фотографии интерфейса новой операционной системы, он сделан в минималистическом дизайне. Из-за модульной основы, Fuchsia OS может устанавливаться на любые мобильные гаджеты, в том числе на часы и телевизоры.
Fuchsia OS создана с помощью новейших способов программирования, поэтому работает гораздо быстрее старых систем. Возможный релиз системы – конец 2019 года.
В ближайшие годы компания Google выпустит новую операционную систему, которая заменит Android и Chrome OS. Первый практически исчерпал свой потенциал развития, а второй - может устанавливаться только на хромбуки.
В конце 2017 года стала доступна альфа-версия Fuchsia OS, многие стали ее тестировать. Начали появляться первые фотографии интерфейса новой операционной системы, он сделан в минималистическом дизайне. Из-за модульной основы, Fuchsia OS может устанавливаться на любые мобильные гаджеты, в том числе на часы и телевизоры.
Fuchsia OS создана с помощью новейших способов программирования, поэтому работает гораздо быстрее старых систем. Возможный релиз системы – конец 2019 года.
Автор: Северов Андрей