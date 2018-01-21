Актер Виктор Хориняк высказался за сокращение свободного времени курсантам из УИ ГА
Артист Виктор Хориняк, который учился в Норильском кадетском корпусе, высказался за сокращение свободного времени в Ульяновском институте гражданской авиации. Такое мнение у артиста сложилось после просмотра эротического ролика, который сняли курсанты этого института.
Негативно о выложенном ролике отозвались в Росавиации, там заявили, что это оскорбление всех причастных к гражданской авиации. Скандал достиг губернатора Ульяновской области, который лично провел воспитательную беседу с курсантами. Он не поддержал идею отчислить провинившихся курсантов, но высказался за справедливое наказание.
Курсанты Ульяновского института гражданской авиации выложили видео эротического содержания под музыку Бенни Бенасси, где танцевали в одних трусах и фуражках.
Негативно о выложенном ролике отозвались в Росавиации, там заявили, что это оскорбление всех причастных к гражданской авиации. Скандал достиг губернатора Ульяновской области, который лично провел воспитательную беседу с курсантами. Он не поддержал идею отчислить провинившихся курсантов, но высказался за справедливое наказание.
Курсанты Ульяновского института гражданской авиации выложили видео эротического содержания под музыку Бенни Бенасси, где танцевали в одних трусах и фуражках.
Автор: Северов Андрей