Ольга Бузова в день рождения оказалась на первой строчке iTunes
Ольга Бузова с песней "Одна ночь" в свой день рождения оказалась на первой строчке iTunes. Соответствующий пост певица разместила в микроблоге Instagram.
Бузова разместила в Сети отрывок из песни, вошедшей в альбом "Я хочу знать, какой ты на вкус". В комментарии к посту звезда рассказала, что за ночь ее произведение "Одна ночь" выбилось в лидеры сразу в трех странах: Казахстане, России и Беларуси.
"Благодарю за поддержку и прекрасный подарок ко дню рождения. Приятно осознавать, что мое творчество нравится людям. Это просто кайф", - написала звезда.
Пользователи поздравили исполнительницу с 32-летием и покорением новой вершины. Некоторые подписчики пожаловалось, что Бузова плохо выговаривает слова, поэтому разобрать смысл хита им не удалось.
Ранее Бузова рассказала о своем 2-м размере груди.
Бузова разместила в Сети отрывок из песни, вошедшей в альбом "Я хочу знать, какой ты на вкус". В комментарии к посту звезда рассказала, что за ночь ее произведение "Одна ночь" выбилось в лидеры сразу в трех странах: Казахстане, России и Беларуси.
"Благодарю за поддержку и прекрасный подарок ко дню рождения. Приятно осознавать, что мое творчество нравится людям. Это просто кайф", - написала звезда.
Пользователи поздравили исполнительницу с 32-летием и покорением новой вершины. Некоторые подписчики пожаловалось, что Бузова плохо выговаривает слова, поэтому разобрать смысл хита им не удалось.
Ранее Бузова рассказала о своем 2-м размере груди.
Автор: Джанабилова Татьяна П