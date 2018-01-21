Ученые: Загадочное красное свечение Вселенной вызывает молекула бензонитрила
Ученые из Университета Тулулы определи тайну загадочного свечения Вселенной. Оказалось, явление вызвано простой молекулой бензонитрила, которая имеет форму ПАУ (полициклические ароматические углеводороды).
Ученые рассмотрели свечение через радиоволновой телескоп Green Bank, установленный в Западной Вирджинии. Поведение космического бензонитрила отличалось от ожиданий астрономов, уверенных, что молекула формируется вокруг звезд, выделяющих огромные объемы энергии и тепла. Найденное вещество, напротив, образовалось в холодном облаке мусора.
«Мы выяснили, что в космосе в четыре раза меньше бензонитрила, чем казалось ранее, но и обнаруженного количества хватит для ограничения химической модели», - рассказала Кристин Джоблин, специализирующаяся на молекулярной астрофизике.
Ранее во Вселенной обнаружили быстрые воронки.
Ученые рассмотрели свечение через радиоволновой телескоп Green Bank, установленный в Западной Вирджинии. Поведение космического бензонитрила отличалось от ожиданий астрономов, уверенных, что молекула формируется вокруг звезд, выделяющих огромные объемы энергии и тепла. Найденное вещество, напротив, образовалось в холодном облаке мусора.
«Мы выяснили, что в космосе в четыре раза меньше бензонитрила, чем казалось ранее, но и обнаруженного количества хватит для ограничения химической модели», - рассказала Кристин Джоблин, специализирующаяся на молекулярной астрофизике.
Ранее во Вселенной обнаружили быстрые воронки.
Автор: Джанабилова Татьяна П