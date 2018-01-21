В ОАЭ стартовали продажи уникального седана Alpina B5 Bi-Turbo
В ОАЭ стартовали продажи уникального автомобиля Alpina B5 Bi-Turbo приятного лазурного цвета. Седан сконструированный на базе BMW M5 последней генерации выставлен в дилер-центре Abu Dhabi Motors.
Под капотом Alpina B5 Bi-Turbo инженеры установили модернизированную силовую установку объемом на 8 литров, способную генерировать мощность в 608 «лошадей» при крутящем моменте в 800 Нм. Первую сотню автомобиль берет медленнее оригинала, разрыв составляет 0,1 сек. Максимальная скорость рестайлинговой модели достигает 330 км/час.
Ранее клиентам Abu Dhabi предлагали стать обладателями «лягушонка» BMW M3 ярко-зеленого цвета.
Под капотом Alpina B5 Bi-Turbo инженеры установили модернизированную силовую установку объемом на 8 литров, способную генерировать мощность в 608 «лошадей» при крутящем моменте в 800 Нм. Первую сотню автомобиль берет медленнее оригинала, разрыв составляет 0,1 сек. Максимальная скорость рестайлинговой модели достигает 330 км/час.
Ранее клиентам Abu Dhabi предлагали стать обладателями «лягушонка» BMW M3 ярко-зеленого цвета.
Автор: Джанабилова Татьяна П