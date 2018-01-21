СМИ: Эвелина Бледанс ищет жениха через социальные сети
После расставания с Александром Семиным Эвелина Бледанс вновь готова выйти замуж. Популярная российская актриса разместила в Сети шуточное видео с одним из своих коллегой, в котором якобы отвергаются его ухаживания.
Известная актриса театра и кино, телеведущая и певица, использует возможности, предоставляемые интернетом. В своём аккаунте в Instagram Эвелина Бледанс написала, что она в настоящее время свободная женщиной, именно поэтому ищет спутника жизни. По информации московских СМИ, звезда уже успела успокоиться после расставания с Александром Сёминым. В микроблоге театральной актрисы, востребованной и в кинематографе, размещён пост. В нём Бледанс сообщает, что ждет от поклонников предложения. Артистка уточнила, что кому-то из фанатов может повезти.
Фолловеры сделали вывод, что актриса находится в активном поиске. Звезда сообщает, что кастинг её потенциальных женихов будет продолжен. В сентябре прошлого года в прямом эфире певица заявила, что уже год находится в разводе с мужем.
Известная актриса театра и кино, телеведущая и певица, использует возможности, предоставляемые интернетом. В своём аккаунте в Instagram Эвелина Бледанс написала, что она в настоящее время свободная женщиной, именно поэтому ищет спутника жизни. По информации московских СМИ, звезда уже успела успокоиться после расставания с Александром Сёминым. В микроблоге театральной актрисы, востребованной и в кинематографе, размещён пост. В нём Бледанс сообщает, что ждет от поклонников предложения. Артистка уточнила, что кому-то из фанатов может повезти.
Фолловеры сделали вывод, что актриса находится в активном поиске. Звезда сообщает, что кастинг её потенциальных женихов будет продолжен. В сентябре прошлого года в прямом эфире певица заявила, что уже год находится в разводе с мужем.
Автор: Семен Зайцев