Снимки 42-летней Марины Анисиной в бальном платье вызвали бурю эмоций в Instagram
Марина Анисина опубликовала в Instagram фото-и видеоматериалы, облачившись в пышное белое платье с открытыми плечами. Снимки вызвали у фолловеров бурю эмоций, так как многие посчитали, что бальный наряд 42-летней супруги Никиты Джигурды не подходит ей по возрасту.
Из фотографий и поста к ним поклонники узнали: старый Новый год Марина Анисина решила отметить в Париже, посетив Le Bal des Tsars et des Tsarines – костюмированный «Русский бал цариц и царей». Подписчики Instagram высоко оценили внешний вид и выбранное для мероприятия бальное платье фигуристки, в комментариях усыпав её комплиментами, сравнивая с принцессой и Золушкой. Другие фанаты решили, что для сходства с указанным сказочным персонажем спортсменка не подходит из-за пересечённого ею 40-летнего возрастного рубежа, потому посоветовали выбирать более скромные наряды тёмных тонов.
За 6 дней фото Марины Анисиной положительно оценили лишь 830 фолловеров, которых у знаменитости более 23 тысяч. Небольшой видеофрагмент танца олимпийской чемпионки просмотрели почти 8 тысяч пользователей. Некоторые из них в комментариях поздравили фигуристку с праздником и пожелали удачи в 2018 году.
Ранее Никита Джигурда взбудоражил Instagram откровенным снимком супруги на байке.
Из фотографий и поста к ним поклонники узнали: старый Новый год Марина Анисина решила отметить в Париже, посетив Le Bal des Tsars et des Tsarines – костюмированный «Русский бал цариц и царей». Подписчики Instagram высоко оценили внешний вид и выбранное для мероприятия бальное платье фигуристки, в комментариях усыпав её комплиментами, сравнивая с принцессой и Золушкой. Другие фанаты решили, что для сходства с указанным сказочным персонажем спортсменка не подходит из-за пересечённого ею 40-летнего возрастного рубежа, потому посоветовали выбирать более скромные наряды тёмных тонов.
За 6 дней фото Марины Анисиной положительно оценили лишь 830 фолловеров, которых у знаменитости более 23 тысяч. Небольшой видеофрагмент танца олимпийской чемпионки просмотрели почти 8 тысяч пользователей. Некоторые из них в комментариях поздравили фигуристку с праздником и пожелали удачи в 2018 году.
Ранее Никита Джигурда взбудоражил Instagram откровенным снимком супруги на байке.
Автор: Воробьева Алина