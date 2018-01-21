Диана Шурыгина пожелала своим хейтерам быть изнасилованными
Диана Шурыгина разместила в Сети пожелание стать жертвами изнасилования для всех своих хейтеров. При этом иронично пообещала создать сообщество для оказания им поддержки.
«Желаю, чтобы всех моих хейтеров в этом году изнасиловали. Тогда создам сообщество для их поддержки», – разместила она сообщение в собственном Telegram-канале. К соответствующей записи Шурыгина прикрепила снимок, на котором она показана в образе уличного грабителя с оскорбительным жестом. Предположительно, девушка подобным способом решила проявить отношение к шоу-проекту Андрея Малахова, в выпуске которого большое количество зрителей находились не на её стороне.
Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Шурыгиной, был выпущен в рамках условно-досрочного освобождения, после заключения в колонии на протяжении года. Вначале было постановлено лишить его свободы на 8 лет, но впоследствии мера наказания оказалась уменьшена до 3-х лет. Теперь Семенова намеревается продолжить обучение и найти работу. Пока он участвует в телешоу. Поскольку его перемещение ограничили, лично прибыть в студию ему не удалось. Общение поддерживалось через видеозвонок.
«Желаю, чтобы всех моих хейтеров в этом году изнасиловали. Тогда создам сообщество для их поддержки», – разместила она сообщение в собственном Telegram-канале. К соответствующей записи Шурыгина прикрепила снимок, на котором она показана в образе уличного грабителя с оскорбительным жестом. Предположительно, девушка подобным способом решила проявить отношение к шоу-проекту Андрея Малахова, в выпуске которого большое количество зрителей находились не на её стороне.
Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Шурыгиной, был выпущен в рамках условно-досрочного освобождения, после заключения в колонии на протяжении года. Вначале было постановлено лишить его свободы на 8 лет, но впоследствии мера наказания оказалась уменьшена до 3-х лет. Теперь Семенова намеревается продолжить обучение и найти работу. Пока он участвует в телешоу. Поскольку его перемещение ограничили, лично прибыть в студию ему не удалось. Общение поддерживалось через видеозвонок.
Автор: Валерий Антонов