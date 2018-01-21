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Диана Шурыгина пожелала своим хейтерам быть изнасилованными
Диана Шурыгина разместила в Сети пожелание стать жертвами изнасилования для всех своих хейтеров. При этом иронично пообещала создать сообщество для оказания им поддержки.

Диана Шурыгина пожелала своим хейтерам быть изнасилованными


«Желаю, чтобы всех моих хейтеров в этом году изнасиловали. Тогда создам сообщество для их поддержки», – разместила она сообщение в собственном Telegram-канале. К соответствующей записи Шурыгина прикрепила снимок, на котором она показана в образе уличного грабителя с оскорбительным жестом. Предположительно, девушка подобным способом решила проявить отношение к шоу-проекту Андрея Малахова, в выпуске которого большое количество зрителей находились не на её стороне.

Сергей Семенов, осужденный за изнасилование Шурыгиной, был выпущен в рамках условно-досрочного освобождения, после заключения в колонии на протяжении года. Вначале было постановлено лишить его свободы на 8 лет, но впоследствии мера наказания оказалась уменьшена до 3-х лет. Теперь Семенова намеревается продолжить обучение и найти работу. Пока он участвует в телешоу. Поскольку его перемещение ограничили, лично прибыть в студию ему не удалось. Общение поддерживалось через видеозвонок.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:49
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