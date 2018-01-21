IMSA представило 720-сильную спецверсию Mercedes-AMG S63
Тюнинг-ателье IMSA представило 720-сильную спецверсию Mercedes-AMG S63 2018 модельного года. Автомобиль, предназначенный для серийного производства, получил новый стайлинг и мощный V8 двигатель.
Инженеры предлагают увеличить мощность Mercedes-AMG S63 на 120 «лошадей» за счет модернизации 4-литровой силовой установки, которая изначально генерирует отдачу в 600 «лошадей». Показатели увеличиваются при установке стальной выхлопной системы, катализаторов и двойного турбонаддува.
Базовый Mercedes-AMG S63 берет первую сотню за 3,5 секунды, но тюнингованная версия способна достигнуть данных показателей быстрее. Автомобиль укомплектован спойлерами на крышке багажного отсека, окантованными передними воздухозаборниками, сплиттерами, лекгосплавными дисками на 21 дюйм.
Ранее тюнингу подвергли Mercedes G 63 AMG.
Инженеры предлагают увеличить мощность Mercedes-AMG S63 на 120 «лошадей» за счет модернизации 4-литровой силовой установки, которая изначально генерирует отдачу в 600 «лошадей». Показатели увеличиваются при установке стальной выхлопной системы, катализаторов и двойного турбонаддува.
Базовый Mercedes-AMG S63 берет первую сотню за 3,5 секунды, но тюнингованная версия способна достигнуть данных показателей быстрее. Автомобиль укомплектован спойлерами на крышке багажного отсека, окантованными передними воздухозаборниками, сплиттерами, лекгосплавными дисками на 21 дюйм.
Ранее тюнингу подвергли Mercedes G 63 AMG.
Автор: Джанабилова Татьяна П