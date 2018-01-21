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В Германии отзовут 127 тысяч автомобилей Audi из-за проблем с контролем выбросов
В Германии по причине проблем с выбросом вредных веществ будет произведен отзыв порядка 127 тысяч дизельных авто марки Audi. В силовых агрегатах V6 TDI выявили программное обеспечение, которое дает возможность обходить установленные законом ограничения по нормам выхлопа продуктов сгорания. Постановление по данному вопросу уже вынесено местным федведомством по транспорту, отмечают СМИ.

В Германии отзовут 127 тысяч автомобилей Audi из-за проблем с контролем выбросов


В материалах местных изданий подчеркивается, что моделях A4, A5, A6, A7, A8, Q5 и Q7, укомплектованные дизельным двигателем использовали механизм, отключающий ограничения, требуемые для соблюдения норм пакета Евро-6. Помимо этого, под подозрением оказались транспортные средства модели A8, произведенные в первой половине 2017 года. В прошлом месяце по решению ведомства произведен отзыв свыше 57 тысяч авто марки Volkswagen Touareg в модификации с 3-литровыми дизельными силовыми агрегатами, включая порядка 26 тысяч на территории ФРГ.

Audi является частью немецкого производителя Volkswagen, который прежде также попадал в центр скандала. В произведенных компанией транспортных средствах оказалось обнаружено ПО, используемое для занижения показателей включения вредных веществ в состав выхлопных газов дизельных автомобилей.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:28
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