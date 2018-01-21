Q-Stick представила компьютер на Windows 10 размером с мышь
Американская компания Q-Stick представила компьютер размером с мышь, работающий на базе ОС Windows 10, Android или Linux. Новинка в базовой комплектации стоит 129 долларов или 7400 рублей и доступна для предзаказа на платформе IndieGoGo.
Девайс Q-Stick напоминает смартфон без экрана и способен запускать любые программы от Microsoft Office до Adobe Photoshop. Внешне устройство похоже на флешку, подключаемую к телевизору или монитору через HDMI-разъем. Q-Stick работает на базе чипсета Atom x7-z8750 от компании Intel и комплектован USB-портами, Bluetooth версии 4.1, Wi-Fi, ускорителем графики HD Graphics 405, памятью на 8 Гб с возможностью увеличения за счет карты памяти. Мини-компьютер имеет следующие габариты – 113 х 38 х 12 мм. На рынок поступит две модификации устройства: Blaze Plus и Pro.
Ранее в продаже появился компьютер-кредитка.
Девайс Q-Stick напоминает смартфон без экрана и способен запускать любые программы от Microsoft Office до Adobe Photoshop. Внешне устройство похоже на флешку, подключаемую к телевизору или монитору через HDMI-разъем. Q-Stick работает на базе чипсета Atom x7-z8750 от компании Intel и комплектован USB-портами, Bluetooth версии 4.1, Wi-Fi, ускорителем графики HD Graphics 405, памятью на 8 Гб с возможностью увеличения за счет карты памяти. Мини-компьютер имеет следующие габариты – 113 х 38 х 12 мм. На рынок поступит две модификации устройства: Blaze Plus и Pro.
Ранее в продаже появился компьютер-кредитка.
Автор: Джанабилова Татьяна П