В Сети появилась информация о рестайлинговом 707-сильном пикапе RAM 1500
Зарубежные массмедиа располагают сведениями о рестайлинговой версии пикапа модели RAM 1500 2018 модельного года. Официальная презентация обновлённого внедорожника может состояться на протяжении нескольких месяцев текущего года.
Сообщается, что полноразмерный автомобиль в кузове пикап в заряженной версии получит приставку Hellcat. Зарубежные издания разместили в Сети информацию, что американский производитель заканчивает постройку модели. Под капотом машины могут разместить двигатель мощностью 707 л. с. Медиа издание AllPar сообщает, что концептуальный образец нового внедорожника был представлен в ходе детройтского
международного автосалона. По информации СМИ, автомобиль получит V-образный 8-цилиндровый двигатель Hemi, устанавливаемый в настоящее время на купе Dodge Challenger Hellcat.
Обновлённая версия полноразмерного пикапа заменит на конвейере Dodge Ram SRT-10. Данная модель оборудована V-образным 10-цилиндровым бензиновым 500-сильным двигателем, имеющего объем рабочей камеры 8,3 л.
Сообщается, что полноразмерный автомобиль в кузове пикап в заряженной версии получит приставку Hellcat. Зарубежные издания разместили в Сети информацию, что американский производитель заканчивает постройку модели. Под капотом машины могут разместить двигатель мощностью 707 л. с. Медиа издание AllPar сообщает, что концептуальный образец нового внедорожника был представлен в ходе детройтского
международного автосалона. По информации СМИ, автомобиль получит V-образный 8-цилиндровый двигатель Hemi, устанавливаемый в настоящее время на купе Dodge Challenger Hellcat.
Обновлённая версия полноразмерного пикапа заменит на конвейере Dodge Ram SRT-10. Данная модель оборудована V-образным 10-цилиндровым бензиновым 500-сильным двигателем, имеющего объем рабочей камеры 8,3 л.
Автор: Семен Зайцев