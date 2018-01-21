Эксперт: В секретных автомобилях СССР устанавливали двигатели от Ford и Dodge
Эксперт издания «За рулём» рассказал о секретных авто, использовавшихся в период СССР сотрудниками КГБ и охранниками первых государственных лиц. По внешнему виду данные машины были схожи на привычные советским гражданам легковые транспортные средства, но под стандартными кузовами разработчики устанавливали двигатели от таких моделей, как Ford и Dodge, что поднимало динамику автомобилей на один уровень с показателями иномарок-ровесников.
По словам эксперта, секретные автомашины СССР зачастую называли «догонялками». Самые первые из них изготавливались из популярных «эмок» ГАЗ-М1, в которых вместо стандартных моторов на 50 л/с устанавливали 3,6-литровые 65-сильные либо 3,9-литровые 95-сильные двигатели V8 Ford. Из-за того что основу кузова «эмки» составляла фордовская конструкция, моторы больших размеров помещались в нём без особого труда.
На усовершенствованную «эмку» ГАЗ-11-73 советские специалисты ставили 6-цилиндровый двигатель, скопированный с мотора автомобильной марки США Dodge. Всего было модернизировано около сотни таких спецавто. В 50-х годах прошлого столетия применение секретных модификаций стало практиковаться во всех массовых газовских моделях.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о появившемся в музее УГМК легендарном автомобиле ГАЗ-М1 с двигателем Dodge D5.
По словам эксперта, секретные автомашины СССР зачастую называли «догонялками». Самые первые из них изготавливались из популярных «эмок» ГАЗ-М1, в которых вместо стандартных моторов на 50 л/с устанавливали 3,6-литровые 65-сильные либо 3,9-литровые 95-сильные двигатели V8 Ford. Из-за того что основу кузова «эмки» составляла фордовская конструкция, моторы больших размеров помещались в нём без особого труда.
На усовершенствованную «эмку» ГАЗ-11-73 советские специалисты ставили 6-цилиндровый двигатель, скопированный с мотора автомобильной марки США Dodge. Всего было модернизировано около сотни таких спецавто. В 50-х годах прошлого столетия применение секретных модификаций стало практиковаться во всех массовых газовских моделях.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о появившемся в музее УГМК легендарном автомобиле ГАЗ-М1 с двигателем Dodge D5.
Автор: Воробьева Алина