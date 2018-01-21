«Раскладушка» Gionee W919 получит 2 сенсорных дисплея
Стал известен дизайн и характеристики телефона Gionee W919 в форм-факторе «раскладушки». Как стало известно из источников в интернете, аппарат получил 2 сенсорных дисплея: на внутренней и внешней сторонах. Диагональ каждого составляет 4,2 дюйма при разрешающей способности в 1280×720 px.
В качестве процессора используется 8-ядерный чип с частотой 2,5 ГГц. Объём ОЗУ заявлен на отметке в 6 ГБ, а ПЗУ - 128 ГБ. Главная камера использует матрицу на 16 Mpx, а фронтальная – на 5 Mpx. Источники отмечают, что питание будет обеспечено батареей ёмкостью на 3 тысячи мА•ч. При этом основной платформой станет Android Nougat (версия 7.0).
Стоит отметить, что сегодня на рынке устройств имеется достаточно мало телефонов с корпусом в виде «раскладушки». При этом они все же имеются. К примеру, в конце 2017-го подобный продукт был анонсирован Samsung под наименованием W2018. Данный аппарат получил процессором Snapdragon 835, а также 2 дисплея на 4,2 дюйма с разрешающей способностью формата Full HD. Гаджет получил ОЗУ объёмом 6 ГБ, тогда как объём ПЗУ составляет 64 либо 256 ГБ в зависимости от модификации.
В качестве процессора используется 8-ядерный чип с частотой 2,5 ГГц. Объём ОЗУ заявлен на отметке в 6 ГБ, а ПЗУ - 128 ГБ. Главная камера использует матрицу на 16 Mpx, а фронтальная – на 5 Mpx. Источники отмечают, что питание будет обеспечено батареей ёмкостью на 3 тысячи мА•ч. При этом основной платформой станет Android Nougat (версия 7.0).
Стоит отметить, что сегодня на рынке устройств имеется достаточно мало телефонов с корпусом в виде «раскладушки». При этом они все же имеются. К примеру, в конце 2017-го подобный продукт был анонсирован Samsung под наименованием W2018. Данный аппарат получил процессором Snapdragon 835, а также 2 дисплея на 4,2 дюйма с разрешающей способностью формата Full HD. Гаджет получил ОЗУ объёмом 6 ГБ, тогда как объём ПЗУ составляет 64 либо 256 ГБ в зависимости от модификации.
Автор: Валерий Антонов