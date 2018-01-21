В Мурманской области в ДТП с двумя автобусами погибли 4 человека
В Мурманской области при ДТП с автобусами скончались 4 человека. Как отмечает RT со ссылкой на источники, аварийная ситуация возникла с участием 2-х крупногабаритных пассажирских транспортных средств и 2-х «легковушек».
«Два автобуса столкнулись с двумя легковыми автомобилями. Суммарно получили травмы 9 человек, из которых 4 – скончались», — отмечается в сообщении.
На текущий момент работники правоохранительных органов определяют все обстоятельства произошедшего ДТП. По итогам инициированных проверок будет дана правовая оценка действиям всех участников аварии и представлена резолюция относительно необходимости открытия уголовного дела по факту смерти 4-х людей.
«Два автобуса столкнулись с двумя легковыми автомобилями. Суммарно получили травмы 9 человек, из которых 4 – скончались», — отмечается в сообщении.
На текущий момент работники правоохранительных органов определяют все обстоятельства произошедшего ДТП. По итогам инициированных проверок будет дана правовая оценка действиям всех участников аварии и представлена резолюция относительно необходимости открытия уголовного дела по факту смерти 4-х людей.
Автор: Валерий Антонов