Новый смартфон Nokia X получит модуль из пяти камер
Новый смартфон Nokia X, разрабатываемый финской компанией HMD Global, получит модуль из пяти полноценных камер. Прототип оригинального устройства уже готов, но вопрос о запуске в серийное производство пока остается открытым.
Разработчики хотят вернуть бренду Nokia былую популярность. Например, Nokia 808 с одной камерой на 41 Мп пользовался большим спросом и мог составить конкуренцию мастодонтам рынка.
Nokia X должен получить инновационное программное обеспечение, которое позволит использовать все камеры телефона. Foxconn оценит потенциал девайса и примет решение о дате выхода на рынок. Предполагается, что старт продаж придется на конец года.
Ранее сообщалось о дате презентации Nokia 9.
Разработчики хотят вернуть бренду Nokia былую популярность. Например, Nokia 808 с одной камерой на 41 Мп пользовался большим спросом и мог составить конкуренцию мастодонтам рынка.
Nokia X должен получить инновационное программное обеспечение, которое позволит использовать все камеры телефона. Foxconn оценит потенциал девайса и примет решение о дате выхода на рынок. Предполагается, что старт продаж придется на конец года.
Ранее сообщалось о дате презентации Nokia 9.
Автор: Джанабилова Татьяна П