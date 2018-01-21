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Жители Индии испугались падения «фекального метеорита» с самолета
Жители Индии испугались «фекального метеорита» с самолета. По информации от местной прессы, причиной данного странного инцидента стал выброс отходов жизнедеятельности с авиалайнера, пролетающего над страной.

Жители Индии испугались падения «фекального метеорита» с самолета


Жители деревни рядом с городом Гургаон сообщили, что в пригороде поселка с неба упал объект, похожий на небольшой метеорит. Предмет при этом издал громкий звук, приземлившись на крышу одноэтажного строения. На место сразу же приехали местные специалисты, которые обнаружили, что метеорит сделан из фекалий и мусора.

«Согласно распоряжению от 2016 года, гражданской авиации запрещается выбрасывать отходы жизнедеятельности над населенными пунктами. Они должны перевозиться на самолете и утилизироваться только в аэропортах. Подобный инцидент стал уже третьим за год, ввиду чего соответствующие ведомства начали расследование на предмет выявления нарушителей среди авиакомпаний», - рассказали в местной прессе.

В документе говорится о том, что все авиакомпании будут платить штрафы за несанкционированный сброс отходов в воздухе. Кроме того, при необходимости экстренного опорожнения отсеков необходимо делать это вдали от населенных пунктов.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 10:22
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