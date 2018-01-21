Жители Твери остаются без теплоснабжения из-за аварии
Население Твери временно осталось без теплоснабжения из-за аварии, произошедшей на трубопроводе. Подача ресурса временно прекращена, сообщается об остывающих батареях центрального отопления, информация поступает из всех районов областного города.
Сообщается, что трубопровод обеспечивает подачу горячей воды в систему отопления многоквартирных домов города Тверь, но в настоящее время температура в батареях отопления понизилась. В городе всего четыре административных района, их население суммарно составляет более 419 тысяч человек. Авария отмечена в ночь на воскресенье 21 января. Сообщается, что температура воздуха в Твери опускалась в течение суток до 12 градусов ниже нуля. Произошёл порыв трубы диаметром 100 миллиметров магистрального трубопровода, предположительно, около 03:00 (по местному времени).
На месте аварии работает специализированная бригада. В администрации областного города воздерживаются сообщить, когда подача тепла будет восстановлена, при этом не было уточнено, какое количество жителей Твери находится в зоне отключения теплоснабжения.
Сообщается, что трубопровод обеспечивает подачу горячей воды в систему отопления многоквартирных домов города Тверь, но в настоящее время температура в батареях отопления понизилась. В городе всего четыре административных района, их население суммарно составляет более 419 тысяч человек. Авария отмечена в ночь на воскресенье 21 января. Сообщается, что температура воздуха в Твери опускалась в течение суток до 12 градусов ниже нуля. Произошёл порыв трубы диаметром 100 миллиметров магистрального трубопровода, предположительно, около 03:00 (по местному времени).
На месте аварии работает специализированная бригада. В администрации областного города воздерживаются сообщить, когда подача тепла будет восстановлена, при этом не было уточнено, какое количество жителей Твери находится в зоне отключения теплоснабжения.
Автор: Семен Зайцев