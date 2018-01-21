Над Красноярском в 40-градусный мороз взошло гало
Над Красноярском в 40-градусный мороз взошло солнечное гало. Соответствующие посты в микроблоге Instagram публикуют местные жители.
На представленном снимке видно, как вокруг Солнца сформировалось радужно кольцо. При этом территория города покрыта снегом.
«Солнечно гало – это уникальное явление, возникающее при наличии двух факторов: мороза и яркого Солнца. Сегодня сложилась благоприятная погода, поэтому местные жители смогли увидеть круг около светила. Как правило, наблюдать за гало можно, когда солнечные лучи преломились через кристаллы в перистых облаках», - рассказала синоптик Оксана Сальникова, работающая в отделе прогнозов Среднесибирского УГМС.
На представленном снимке видно, как вокруг Солнца сформировалось радужно кольцо. При этом территория города покрыта снегом.
«Солнечно гало – это уникальное явление, возникающее при наличии двух факторов: мороза и яркого Солнца. Сегодня сложилась благоприятная погода, поэтому местные жители смогли увидеть круг около светила. Как правило, наблюдать за гало можно, когда солнечные лучи преломились через кристаллы в перистых облаках», - рассказала синоптик Оксана Сальникова, работающая в отделе прогнозов Среднесибирского УГМС.
Автор: Джанабилова Татьяна П