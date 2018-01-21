В Германии мужчина в чемодане нашёл живого ребёнка и тело младенца
В Германии мужчина нашел в своем доме чемодан, в котором находились живая девочка и труп младенца. По информации от местной полиции, мать детей удалось задержать на месте.
Инцидент произошел несколько дней назад в городе Ганновер. Молодой человек рассказал, что обнаружил чемодан на лестничной площадке. Открыв его, он увидел девочку, почти не подающую признаки жизни, и труп младенца. На место прибыли медики, которые доставили выжившего ребенка в больницу и оказали ему необходимую помощь.
Полиции удалось задержать мать детей, которая проживала этажом ниже. Вместе с ней в квартире находился ее сожитель, также ставший подозреваемым в совершении преступления. По факту обнаружения тела ребенка и причинения вреда здоровью начало уголовное делопроизводство.
Инцидент произошел несколько дней назад в городе Ганновер. Молодой человек рассказал, что обнаружил чемодан на лестничной площадке. Открыв его, он увидел девочку, почти не подающую признаки жизни, и труп младенца. На место прибыли медики, которые доставили выжившего ребенка в больницу и оказали ему необходимую помощь.
Полиции удалось задержать мать детей, которая проживала этажом ниже. Вместе с ней в квартире находился ее сожитель, также ставший подозреваемым в совершении преступления. По факту обнаружения тела ребенка и причинения вреда здоровью начало уголовное делопроизводство.
Автор: Махов Артем