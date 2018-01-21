В Новосибирске произошло ДТП с участием двух автомобилей Honda и Nissan
Вчера вечером, 20 января, на улице Советская города Новосибирск имело место столкновение Nissan и двух Honda. Ни один из участников ДТП не получил серьёзных травм.
По информации, предоставленной сотрудниками приложения «Автоспас», дорожный инцидент произошёл во время остановки иномарок на светофоре. Как пояснил предполагаемый виновник ДТП, управлявший Honda Inspire, из-за того, что его машину подрезали, ему пришлось выкрутить руль, автомобиль занесло на стоявший сзади Nissan Tino, а тот, в свою очередь, протаранил Honda Accord.
Ранее в Новосибирске из-за сильного ветра автобус выбросило на встречную полосу движения.
По информации, предоставленной сотрудниками приложения «Автоспас», дорожный инцидент произошёл во время остановки иномарок на светофоре. Как пояснил предполагаемый виновник ДТП, управлявший Honda Inspire, из-за того, что его машину подрезали, ему пришлось выкрутить руль, автомобиль занесло на стоявший сзади Nissan Tino, а тот, в свою очередь, протаранил Honda Accord.
Ранее в Новосибирске из-за сильного ветра автобус выбросило на встречную полосу движения.
Автор: Воробьева Алина