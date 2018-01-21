Эксперты рекомендуют россиянам приобретать автомобили до конца января
Эксперты рекомендуют россиянам приобретать автомобили до конца января, поскольку в феврале утилизационный сбор вырастет на 90%. Сведения предоставили федеральные СМИ.
Удорожание затронет самый популярный сегмент, в который входят автомобили с объемом до двух литров. Утилизационный сбор, включаемый в стоимость транспортного средства, делится на несколько категорий: с объемом силовой установки до 1 литра - +16%, до трех литров - +49%, коммерческие ТС - +15%, «ГАЗели» и другие грузовики - +52%. Ставка не изменится на авто с моторами более 3 литров.
На автомобили из элитного сегмента подорожают акцизы: агрегаты, способные генерировать отдачу от 301 до 400 «лошадей» - рост до 319 тыс. рублей, до 500 «лошадей» - +420 тыс. рублей, свыше 500 «лошадей» - +442 тыс. рублей. Из-за роста акцизов также удорожает топливо.
Поднятие утилизационного сбора вводится для борьбы с импортом и лоббировании интересов отечественных автомобилестроительных компаний, которым налог компенсирует государство.
Эксперты рассказали, что в январе автомобили подорожали до 5%, а через месяц цены вырастут еще на 10-17%, поэтому выгодную сделку заключили россияне, купившие машину в конце 2017 года.
Удорожание затронет самый популярный сегмент, в который входят автомобили с объемом до двух литров. Утилизационный сбор, включаемый в стоимость транспортного средства, делится на несколько категорий: с объемом силовой установки до 1 литра - +16%, до трех литров - +49%, коммерческие ТС - +15%, «ГАЗели» и другие грузовики - +52%. Ставка не изменится на авто с моторами более 3 литров.
На автомобили из элитного сегмента подорожают акцизы: агрегаты, способные генерировать отдачу от 301 до 400 «лошадей» - рост до 319 тыс. рублей, до 500 «лошадей» - +420 тыс. рублей, свыше 500 «лошадей» - +442 тыс. рублей. Из-за роста акцизов также удорожает топливо.
Поднятие утилизационного сбора вводится для борьбы с импортом и лоббировании интересов отечественных автомобилестроительных компаний, которым налог компенсирует государство.
Эксперты рассказали, что в январе автомобили подорожали до 5%, а через месяц цены вырастут еще на 10-17%, поэтому выгодную сделку заключили россияне, купившие машину в конце 2017 года.
Автор: Джанабилова Татьяна П