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В Новосибирске вышла на связь пропавшая 16-летняя девушка
Исчезновение произошло в пятницу, 19 января, в Новосибирске в кадетском корпусе. Одна из учениц вышла из учебного заведения после уроков и пропала, мобильный телефон был недоступен, родные, близкие и друзья забили тревогу. К поискам девушки, которой накануне исполнилось 16 лет, подключились волонтеры "ДоброСпаса", они и подтвердили, что она жива и здорова.

В Новосибирске вышла на связь пропавшая 16-летняя девушка


Когда в Сети стали бить тревогу и организовывать поиски, в комментариях от имени пропавшей 16-летней ученицы появилась запись, что она никуда не исчезала. Но никто не мог подтвердить, что данную запись оставила именно девушка, а не какой-либо злоумышленник. Поэтому поиски продолжились. И вот, поздно вечером, рядом с фотографией пропавшей появился комментарий волонтеров "ДоброСпаса": "Все нормально. Найдена живой и здоровой. Всем спасибо за помощь в поисках."

"Вот такие у нас дети несознательные. Мама с ума сходила, переживая за дочь, а она прогуливалась... Хочется, чтобы не все были такими, и задумывались над своими поступками," - отметил один из координаторов поиска.
Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 11:09
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