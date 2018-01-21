СМИ: В Омске подорожало дизельное топливо
На АЗС Омска произошло удорожание дизельного топлива, сообщается об изменении прайс-листов на автозаправках, рост, в частности, на пунктах заправки компаний «Топлайн», «Газпромнефть» и «Лукойл», об этом информирует Омскстат.
Согласно информации регионального статистического ведомства, ГСМ в среднем стало дороже на 0,20 руб. Сообщается, что стоимость дизельного топлива изменялась в областном Омске несколько раз на протяжении прошлого года. По данным Омскстата, на протяжении ноября стало дороже топливо различных марок. Бензин АИ-80 возрос в стоимости на 1,5%, «элитные» марки высокооктановых бензинов отмечены удорожанием на 1,3%.
Изменились прайс-листы на газ, предназначенного для автомобилей, он вырос в цене на 1,6%. Ценники на дизельное топливо увеличились на 5,7%. На протяжении декабря 2017 года в Омске также был отмечен рост стоимости ГСМ.
Согласно информации регионального статистического ведомства, ГСМ в среднем стало дороже на 0,20 руб. Сообщается, что стоимость дизельного топлива изменялась в областном Омске несколько раз на протяжении прошлого года. По данным Омскстата, на протяжении ноября стало дороже топливо различных марок. Бензин АИ-80 возрос в стоимости на 1,5%, «элитные» марки высокооктановых бензинов отмечены удорожанием на 1,3%.
Изменились прайс-листы на газ, предназначенного для автомобилей, он вырос в цене на 1,6%. Ценники на дизельное топливо увеличились на 5,7%. На протяжении декабря 2017 года в Омске также был отмечен рост стоимости ГСМ.
Автор: Семен Зайцев