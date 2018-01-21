В Санкт-Петербурге водители подрались посреди дороги
В Центре Санкт-Петербурга водители устроили драку непосредственно на проезжей части. Мужчины оставили салоны своих автомобилей на пересечении улицы Некрасова и проспекта Литейного.
Инцидент с участием троих человек, случился ночью на воскресенье. В соответствии со словами очевидцев, потасовка возникла непосредственно на проезжей части. Помимо этого, один из свидетелей инцидента сделал запись драки.
«На перекрестке Литейного и Некрасова один автомобиль перегородил дорогу, непосредственно посередине проспекта. Из машин вышли несколько человек, после чего началась драка. Видимо, двое били одного, но точно не разобрал», — сообщил из очевидцев инцидента.
Инцидент с участием троих человек, случился ночью на воскресенье. В соответствии со словами очевидцев, потасовка возникла непосредственно на проезжей части. Помимо этого, один из свидетелей инцидента сделал запись драки.
«На перекрестке Литейного и Некрасова один автомобиль перегородил дорогу, непосредственно посередине проспекта. Из машин вышли несколько человек, после чего началась драка. Видимо, двое били одного, но точно не разобрал», — сообщил из очевидцев инцидента.
Автор: Валерий Антонов