Наталья Сенчукова в полосатом бикини продемонстрировала идеальное тело
Наталья Сенчукова в полосатом бикини продемонстрировала идеальное тело. Соответствующий снимок популярная 47-летняя певица разместила в соцсети Instagram.
Сенчукова показала фото, на котором запечатлена на яхте. Сине-белый раздельный купальник выгодно подчеркивает формы звезды и открывает вид на загадочную, сексуальную татуировку в области плоского животика. Кадр, сделанный во время летнего отпуска, превратил звезду в молоденькую девушку.
Фолловеры восхитились красотой тела Сенчуковой, оставив к фото многочисленные лайки и комментарии. Женская часть подписчиков позавидовала исполнительнице, посетовав на то, что в свои 47 лет многие уже не могут похвастаться такой фигурой.
Сенчукова показала фото, на котором запечатлена на яхте. Сине-белый раздельный купальник выгодно подчеркивает формы звезды и открывает вид на загадочную, сексуальную татуировку в области плоского животика. Кадр, сделанный во время летнего отпуска, превратил звезду в молоденькую девушку.
Фолловеры восхитились красотой тела Сенчуковой, оставив к фото многочисленные лайки и комментарии. Женская часть подписчиков позавидовала исполнительнице, посетовав на то, что в свои 47 лет многие уже не могут похвастаться такой фигурой.
Автор: Джанабилова Татьяна П