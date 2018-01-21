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Ольга Бузова заявила, что ее дружба с Батрутдиновым "на грани"
Ольга Бузова рассказала, что ее отношения с Тимуром Батрутдиновым находятся «на грани». По ее словам, известный юморист провел с ней вечер в одном из клубов на отдыхе.

Ольга Бузова заявила, что ее дружба с Батрутдиновым "на грани"


Певица и телеведущая дополнила публикацию совместного фото хэштегом «дружбанаграни». Поклонники сразу же предположили, что данная фраза может иметь двоякий смысл. Некоторые отметили, что у Бузовой и Батрутдинова всегда были дружеские отношения, а снимок с объятиями может означать начало чего-то нового.

На снимке российский юморист целует Бузову в щеку, при этом держа руку на ее бедре. Публикация всего за несколько часов собрала более 600 тысяч лайков и массу комментариев. Поклонники отметили, что из Бузовой и Батрутдинова получилась бы отличная пара.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова в день рождения оказалась на первой строчке iTunes.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 11:46
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