Ольга Бузова заявила, что ее дружба с Батрутдиновым "на грани"
Ольга Бузова рассказала, что ее отношения с Тимуром Батрутдиновым находятся «на грани». По ее словам, известный юморист провел с ней вечер в одном из клубов на отдыхе.
Певица и телеведущая дополнила публикацию совместного фото хэштегом «дружбанаграни». Поклонники сразу же предположили, что данная фраза может иметь двоякий смысл. Некоторые отметили, что у Бузовой и Батрутдинова всегда были дружеские отношения, а снимок с объятиями может означать начало чего-то нового.
На снимке российский юморист целует Бузову в щеку, при этом держа руку на ее бедре. Публикация всего за несколько часов собрала более 600 тысяч лайков и массу комментариев. Поклонники отметили, что из Бузовой и Батрутдинова получилась бы отличная пара.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова в день рождения оказалась на первой строчке iTunes.
Певица и телеведущая дополнила публикацию совместного фото хэштегом «дружбанаграни». Поклонники сразу же предположили, что данная фраза может иметь двоякий смысл. Некоторые отметили, что у Бузовой и Батрутдинова всегда были дружеские отношения, а снимок с объятиями может означать начало чего-то нового.
На снимке российский юморист целует Бузову в щеку, при этом держа руку на ее бедре. Публикация всего за несколько часов собрала более 600 тысяч лайков и массу комментариев. Поклонники отметили, что из Бузовой и Батрутдинова получилась бы отличная пара.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова в день рождения оказалась на первой строчке iTunes.
Автор: Махов Артем