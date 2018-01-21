Психологи посоветовали считать нелюбимую работу средством достижения успеха
Психологи сообщили, что люди, которым приходится оставаться на нелюбимом ими месте работы, способны скрасить период ожидания более подходящего типа занятости мыслями о том, что вынужденная профессиональная позиция является средством для достижения будущего успеха.
Часть люди вынуждены терпеть нахождение на нелюбимой ими работе, ожидая более подходящего для них предложения. Для облегчения психологической нагрузки в этот период смена отношения к ситуации может оказать значительную помощь. Эксперты отмечают, что представление работы в качестве некоего квеста, способного достичь поставленных целей, изменяет эмоциональное состояние человека.
Помимо прочего, иногда у людей возникают сложности с достижением своих стремлений по причине ухудшения материального положения. В такие периоды крайне сложно представить некую цель, а также двигаться к её достижению. Периодически люди остаются на нелюбимой ими работе в целях получения опыта и профессиональных знаний. В этом случае более рациональным будет не пренебрегать обязанностями, а полностью добровольно принимать участие в проектах коллег, оказывая им помощь параллельно расширяя границы собственных навыков. Вдобавок, психологи рекомендовали рекламировать собственные профессиональные качества, не ограничиваясь всего одним местом трудоустройства. На сегодня помощь в этом вопросе могут оказать соцсети, а также спецсайты для публикации своих резюме.
Часть люди вынуждены терпеть нахождение на нелюбимой ими работе, ожидая более подходящего для них предложения. Для облегчения психологической нагрузки в этот период смена отношения к ситуации может оказать значительную помощь. Эксперты отмечают, что представление работы в качестве некоего квеста, способного достичь поставленных целей, изменяет эмоциональное состояние человека.
Помимо прочего, иногда у людей возникают сложности с достижением своих стремлений по причине ухудшения материального положения. В такие периоды крайне сложно представить некую цель, а также двигаться к её достижению. Периодически люди остаются на нелюбимой ими работе в целях получения опыта и профессиональных знаний. В этом случае более рациональным будет не пренебрегать обязанностями, а полностью добровольно принимать участие в проектах коллег, оказывая им помощь параллельно расширяя границы собственных навыков. Вдобавок, психологи рекомендовали рекламировать собственные профессиональные качества, не ограничиваясь всего одним местом трудоустройства. На сегодня помощь в этом вопросе могут оказать соцсети, а также спецсайты для публикации своих резюме.
Автор: Валерий Антонов