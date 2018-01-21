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Психологи посоветовали считать нелюбимую работу средством достижения успеха
Психологи сообщили, что люди, которым приходится оставаться на нелюбимом ими месте работы, способны скрасить период ожидания более подходящего типа занятости мыслями о том, что вынужденная профессиональная позиция является средством для достижения будущего успеха.

Психологи посоветовали считать нелюбимую работу средством достижения успеха


Часть люди вынуждены терпеть нахождение на нелюбимой ими работе, ожидая более подходящего для них предложения. Для облегчения психологической нагрузки в этот период смена отношения к ситуации может оказать значительную помощь. Эксперты отмечают, что представление работы в качестве некоего квеста, способного достичь поставленных целей, изменяет эмоциональное состояние человека.

Помимо прочего, иногда у людей возникают сложности с достижением своих стремлений по причине ухудшения материального положения. В такие периоды крайне сложно представить некую цель, а также двигаться к её достижению. Периодически люди остаются на нелюбимой ими работе в целях получения опыта и профессиональных знаний. В этом случае более рациональным будет не пренебрегать обязанностями, а полностью добровольно принимать участие в проектах коллег, оказывая им помощь параллельно расширяя границы собственных навыков. Вдобавок, психологи рекомендовали рекламировать собственные профессиональные качества, не ограничиваясь всего одним местом трудоустройства. На сегодня помощь в этом вопросе могут оказать соцсети, а также спецсайты для публикации своих резюме.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 19:01
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