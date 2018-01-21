Елена Ваенга показала на видео в Instagram крещенское купание мужа без плавок
Елена Ваенга поделилась с подписчиками Instagram двумя видео, на одном из них она запечатлела себя, на другом – мужа Романа Садырбаева во время крещенского купания. Фолловеры отметили, что супруг певицы, в отличие от неё, окунался в прорубь без плавок.
В комментариях поклонники восхитились силой воли и крепостью духа Елены Ваенги и её спутника жизни, с которым она бракосочеталась в сентябре 2016 года. Положительно оценив данные черты характера, а также задавшись вопросом, в действительности ли Роман Садырбаев «забыл» надеть для крещенского купания плавки, окунаясь в ледяную воду голышом, подписчики фотосети 40-летней вокалистки, музыканта и актрисы принялись обсуждать целесообразность подобных таинств, принятых в православной традиции.
Опубликованное на странице Instagram Елены Ваенги видео с окунающимся в прорубь её супругом посмотрели 36 тысяч интернет-пользователей, кадры с купанием самой певицы – в 10 раз большее количество человек.
Ранее Елена Ваенга поразила фанатов архивной фотографией.
В комментариях поклонники восхитились силой воли и крепостью духа Елены Ваенги и её спутника жизни, с которым она бракосочеталась в сентябре 2016 года. Положительно оценив данные черты характера, а также задавшись вопросом, в действительности ли Роман Садырбаев «забыл» надеть для крещенского купания плавки, окунаясь в ледяную воду голышом, подписчики фотосети 40-летней вокалистки, музыканта и актрисы принялись обсуждать целесообразность подобных таинств, принятых в православной традиции.
Опубликованное на странице Instagram Елены Ваенги видео с окунающимся в прорубь её супругом посмотрели 36 тысяч интернет-пользователей, кадры с купанием самой певицы – в 10 раз большее количество человек.
Ранее Елена Ваенга поразила фанатов архивной фотографией.
Автор: Воробьева Алина