Ученые: В ближайшие дни Земля подвергнется воздействию геомагнитного шторма
Ученые рассказали, что в ближайшие дни Земля подвергнется длительному воздействию сильного геомагнитного шторма, который может войти в историю, как самый опасный. Явление способно повредить электронику и навигационные системы.
Шторм начался еще 19 января и продлится несколько дней, продолжая усиливать воздействие на Землю. Сейчас он имеет классификацию G1, расшифровываемую, как незначительная угроза.
Для человека геомагнитный шторм не опасен и даже может порадовать глаз, создав необычайной красоты северное сияние. Тандем космической среды и солнечного ветра формирует магнитные волны, выводящие из строя электроприборы.
Сотрудники NOAA боятся за спутники и оценивают уровень опасности, как высокий. В дни шторма возможны перебои со связью и отключение системы GPS и GNSS.
Ранее ученые рассказали, что скоро Земля превратится в океан лавы.
Шторм начался еще 19 января и продлится несколько дней, продолжая усиливать воздействие на Землю. Сейчас он имеет классификацию G1, расшифровываемую, как незначительная угроза.
Для человека геомагнитный шторм не опасен и даже может порадовать глаз, создав необычайной красоты северное сияние. Тандем космической среды и солнечного ветра формирует магнитные волны, выводящие из строя электроприборы.
Сотрудники NOAA боятся за спутники и оценивают уровень опасности, как высокий. В дни шторма возможны перебои со связью и отключение системы GPS и GNSS.
Ранее ученые рассказали, что скоро Земля превратится в океан лавы.
Автор: Джанабилова Татьяна П