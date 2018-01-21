Татьяна Веденеева рассказала, что пережить измену мужа помог сын от первого брака

Прожив со своим вторым супругом, бизнесменом, 15 лет, Татьяна Веденеева была вынуждена с ним расстаться. Причиной стала другая женщина и раскрывшийся обман ее мужа. "Причина банальна. Другая женщина, другая семья с детьми. Многие просто закрывают на такое глаза. Мне не понравилось, я не смогла бы так жить, потому что я очень эмоциональный человек," - поделилась известная ведущая своими мыслями со зрителями шоу "Однажды" на телеканале НТВ. По словам Веденеевой, боль и душевные страдания после развода ей помог пережить сын от первого брака, который был уже на тот момент взрослым и внимательно относился к маме. "Например, он мог позвонить мне во время съемок и пригласить меня в бар. И мы шли с моим взрослым сыном в бар развеяться," - рассказала женщина.Ради своей любви Татьяна Веденеева уехала во Францию, бросив все: огромную популярность, работу в России, недвижимость. По требованию второго супруга, женщина сделала свой выбор, выбрав любовь вместо карьеры, став домохозяйкой вместо известной телеведущей. После развода женщина решила вернуться в родную страну и начать практически с нуля, но очень помогло то обстоятельство, что народная любовь к ведущей никуда не делась за эти годы. Татьяна Веденеева, несмотря на непростые обстоятельства своей личной жизни, все еще не исключает возможности, что снова встретит любимого мужчину, отмечаяя при этом, что есть определенные трудности: мужчины боятся успешных и знаменитых женщин.